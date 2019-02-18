Тимошенко: Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время Украинского ланча в рамках Мюнхенского форума безопасности, сообщает пресс-служба политика.

"Положитесь на наше искусство переговоров с Международным валютным фондом. Мы будем вместе, но будем в правильных пределах сотрудничества в Украине. И нынешние экономические показатели, я думаю, также будут основанием для того, чтобы МВФ задумался над новой программой для Украины с новым президентом и новым правительством", – заявила Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко отметила, что сотрудничество с МВФ является для Украины чрезвычайно важным. Его необходимо продолжать, но на условиях, которые не будут вредить интересам украинцев. Именно поэтому Председатель партии желает обсудить будущую совместную работу с наибольшим заграничным донором Киева еще до выборов, чтобы не терять на это время по их завершении.

"Но я в то же время не позволю никому брать цены на газ монопольные, нерыночные, которые утверждены не рынком, а правительством, которые имеют 300% рентабельности. В то время, когда украинцы имеют сегодня среднюю заработную плату 300 долларов на месяц и среднюю пенсию где-то на уровне 65 долларов на месяц. И потому все будет сбалансировано, отрасль газовая будет абсолютно прибыльной, даже в этом не сомневайтесь", – заверила кандидат в Президенты.

Юлия Тимошенко отметила, что ее команда через полгода после победы на президентских выборах планирует выиграть и парламентские. А потому она никогда бы не гарантировала двукратное снижение тарифов, если бы точно не имела механизма, как это можно сделать. "Ни одного обязательства, которое я не смогла бы выполнить в эти полгода, в окно возможностей, я как опытный политик на себя брать не буду", – подытожила Голова партии.