Европейский путь Украины после внесения изменений в Конституцию стал неоспоримым, – глава Представительства ЕС в Украине Мингарелли

О неоспоримости европейского пути Украины глава Представительства Евросоюза Хьюг Мингарелли заявил в рамках конференции "Итоги выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

"Мы знаем, что пять лет назад украинский народ сделал стратегический выбор двигаться в направлении Евросоюза. Украинский народ за это заплатил очень высокую цену – 13 тыс. человек потеряли свою жизнь", – заявил Мингарелли.

Читайте на Цензор.НЕТ: Евросоюз рассматривает строительство системы ПРО с участием Украины. Порошенко идею поддерживает

"Несколько недель назад Верховная Рада внесла изменения в Конституцию, запечатлев европейскую интеграцию и интеграцию в НАТО как стратегический выбор в Конституции страны. Таким образом, европейский путь Украины является неоспоримым", – отметил Мингарелли.