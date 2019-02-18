Враг семь раз применял 122-мм артиллерийские системы и минометы разных калибров, ранены четверо бойцов ООС, - пресс-центр

С полуночи до шести часов вечера 18 февраля противник восемь раз обстрелял позиции наших войск, из них семь раз - с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 94 снарядов и мин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг четыре раза обстрелял наши опорные пункты из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов (в районе Лебединского), из ствольной артиллерии калибра 122 мм и из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов (у Водяного), из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов (возле Опытного).

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты применяли минометы калибров 120 и 82 мм (в районе Катериновки), дважды - минометы 120-го и 82-го калибров (около Новотошковского), крупнокалиберные пулеметы (вблизи Крымского).

В ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, потери противника уточняются.

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Напомним, 17 февраля враг осуществил 10 обстрелов, выпустив по позициям ВСУ 55 мин 120- и 82-мм калибров. Один украинский воин получил легкое ранение.

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