На выставке в ОАЭ Украина показала, как будут выглядеть ракетные системы "Вільха" и "Нептун"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook госпредприятия "Спецтехноэкспорт". Выставка IDEX-2019 началась в минувшие выходные в Абу-Даби. Это крупнейшая в мире выставка оборонных технологий, которая проходит под патронатом президента ОАЭ и при полной поддержке вооруженных сил этой страны.

Отмечается, что каждая из четырех крылатых противокорабельных ракет "Нептун" способна поражать боевые корабли водоизмещением до 5000 тонн на расстоянии до 280 км (экспортная версия). Комплекс состоит из четырех пусковых установок с четырьмя ракетами и наземной мобильной платформы. Вес одной ракеты - 670 кг, а ее осколочно-фугасной боевой части - 145 кг.





Модели пусковых установок ракетных систем "Нептун" (сверху) и "Вільха".

Новая украинская высокоточная система залпового огня "Вільха" с ракетами калибра 300 мм предназначена для поражения целей любых типов на дальних подступах. Система способна запускать 12 ракет всего за 45 секунд на расстояние до 120 км. На таком расстоянии ракеты попадают в цель с максимальным отклонением всего 30 метров. Масса одной ракеты составляет 800 кг.





Модели ракеты "Вільха" (сверху) и "Нептун".

Обе системы базируются на мобильном шасси КрАЗ-7634. По информации "Спецтехноэкспорта" к украинским системам "Нептун" и "Вільха" проявляют интерес страны Ближнего Востока.

Ранее в своем интервью Цензор.НЕТ генеральный конструктор – генеральный директор КБ "Луч" Олег Коростелев рассказал, что комплекс "Вільха" является альтернативой советско-российской 300-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". В 2019 году "Вільха", прошедшая весь комплекс необходимых испытаний и принятая на вооружение, начнет поступать в распоряжение ВСУ.

Олег Коростелев также сообщил, что помимо наземного варианта базирования "Нептуна", будут разрабатываться также воздушный и морской. Платформой для воздушного варианта "Нептуна" станет самолет Су-24М, а для морского - ракетный катер "Лань". В 2019 году начнется проектирование варианта воздушного базирования "Нептуна", а в течение следующих двух лет должна завершиться разработка корабельного комплекса.

В своем наземном исполнении "Нептун" будет готов в начале 2020 года. С его помощью планируется полностью закрыть акваторию Черного и Азовского морей.