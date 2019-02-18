Полицейский Мельников, избивавший ногами активиста с криком "Ложись, Бандера!", продолжает ходить на работу, - адвокат

Об этом журналистам "Громадського" рассказал адвокат Мельникова Павел Немчинов, сообщает Цензор.НЕТ.

"13 февраля за Мельникова была уплачена залог. Поэтому ему по условиям этой меры пресечения запрещено общаться со свидетелями события, но по дисциплинарным правилам Мельников продолжает ходить на работу. Он не выполняет своих функциональных обязанностей, но может выполнять другие, не связанные с отстранением распоряжением руководства", – рассказал защитник.

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Адвокат отметил, что Мельников обязан приходить на работу, "иначе его отсутствие будет считаться прогулом".

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

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Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле,открыто уголовное производство.

12 февраля суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.

О том, что уплатили за него залог, заявили сразу два кандидата в президенты Украины – Илья Кива и Александр Вилкул.

14 февраля Василий Мельников вышел под залог, уплаченный Ильей Кивой.