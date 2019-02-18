Вакцины КПК и ОПВ, а также жизненно важные лекарства отправлены в регионы, - Минздрав

Также в регионы отправляются лекарства по более чем по 10 направлениям государственных закупок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Среди них - препараты для детей и взрослых онкобольных, пациентов, страдающих гепатитами, мукополисахаридоз, гемофилией, сердечно-сосудистые заболевания.

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В регионы поедут 390 тысяч доз вакцины КПК - против кори, паротита и краснухи. Без учета этого количества вакцин, по состоянию на 1 февраля 2019 года в областях Украины было более 1,2 миллиона доз вакцины. Эти вакцины, уточняют в министерстве, будут использованы для вакцинации военнослужащих, а также для спецоперации во Львовской области, где школьникам сделают пропущенные прививки.

Также в области отправят 954 тысяч доз вакцины от полиомиелита (ОПВ). Эта поставка позволит избежать дефицита вакцин.

Подписаны приказы и о распределении лекарств по направлениям государственных закупок "Взрослая онкология" и "Детская онкология". Лекарства прибыли в Украину еще на прошлой неделе и были готовы для развозки в больницы.

Лекарства для больных туберкулезом, вирусным гепатитом и орфанными заболеваниями (мукополисахаридоз) уже поставлены в Украину и, наконец, могут быть предоставлены пациентам.

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Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко ранее сообщил, что Окружной административный суд г. Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра.

14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность исполнять обязанности главы Минздрава.

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