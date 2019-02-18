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18.02.19 19:51

Погибшего на Донбассе украинского воина Руслана Кондратюка похоронят 19 февраля на Ривненщине

19 февраля, ориентировочно в 3:00 в городе Млынив Ривненской области (со стороны села Ужинец) состоится встреча траурного кортежа с телом погибшего солдата 24-й отдельной механизированной бригады Руслана Васильевича Кондратюка.

Погибшего на Донбассе украинского воина Руслана Кондратюка похоронят 19 февраля на Ривненщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Млыновскую РГА.

Руслан Васильевич Кондратюк, погиб 15 февраля около 10.45 в районе города Марьинка Донецкой области, когда враг со стороны оккупированного Донецка из ПТРК обстрелял военный автомобиль ГАЗ-66, когда он заезжал на позицию.

Ракета попала в кабину, трое украинских военных получили ранения. Солдат Кондратюк, который находился за рулем, умер от несовместимых с жизнью минно-взрывных травм и ранений по дороге в больницу города Курахово.

Колонна будет ехать по ул. Ривненская (до кольца) и ул. Полищука, в направлении села Бокийма, откуда тело Героя доставят в Войницу,где и состоится погребение Героя.

Руслан Кондратюк родился 02.10.1981 года. С ноября 2018 проходил службу по контракту в 24-й бригаде. У него остались жена и двое детей.

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Погибшего на Донбассе украинского воина Руслана Кондратюка похоронят 19 февраля на Ривненщине 01

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