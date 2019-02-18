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18.02.19 20:15

Автовладельцы могут заказать номерные знаки онлайн, но получать придется в Главном сервисном центре МВД

Индивидуальные номерные знаки на автомобиль можно заказать с помощью онлайн-услуги в Электронном кабинете водителя.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Главного сервисного центра МВД, раньше в процессе заказа номеров автовладелец был вынужден обязательно посетить Главный или территориальный сервисные центры МВД (первый раз - чтобы заказать, а второй - чтобы забрать готовый номерной знак).

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"Теперь всю процедуру заказа номерного знака (ИНЗ) гражданин может пройти или в удобном по расположению территориальном сервисном центре МВД (независимо от места его регистрации), или пользуясь онлайн-услугами собственного электронного кабинета водителя", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что личное присутствие заказчика или уполномоченного им лица в Главном сервисном центре МВД необходимо лишь, когда гражданин забирает уже готовый номерной знак.

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