Сенатор США Эрнст и Полторак обсудили поддержку Украины со стороны обеих палат парламента США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом гоаорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"Министр проинформировал членов американской делегации о результатах и дальнейших перспективах оборонной реформы, которая продолжается в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины", - отмечается в тексте.

Он отметил, что принципиальной остается позиция по осуществлению фундаментальных реформ украинской армии для развития современных оперативных возможностей в интересах защиты государства и приобретения военных критериев членства в НАТО.

"Сенатор Джонни Эрнст заверила в дальнейшей поддержке Украины со стороны обеих палат американского парламента и готовности к внедрению новых законодательных актов, которые будут укреплять способность Украины противостоять агрессии России", - отмечается в сообщении

По словам министра, во время встречи также обсуждались насущные вопросы, связанные с ситуацией в оккупированном Крыму и на Востоке Украины и совместного противодействия гибридной российской агрессии.

"Особое внимание мы уделили вопросам реформирования системы оборонных закупок для нужд Вооруженных сил Украины и активизации военно-технического сотрудничества с США", - добавил С.Полторак.

Также читайте: США поддерживают усиление обороноспособности Украины и противодействие России, - и.о. главы Пентагона Шэнахэн