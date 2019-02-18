В Днепре в течение трех лет откроют 29 новых амбулаторий семейной медицины. Первые - уже в этом году

Сотрудничество происходит в рамках соглашения, подписанного между Днепропетровской областной государственной администрацией и Днепровской городским советом в рамках реализации субпроекта "Поддержка реформирования системы здравоохранения Днепропетровской области", во исполнение субсидиарной соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития по внедрению проекта Всемирного банка "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Расширение сети амбулаторий поможет максимально приблизить медицинские услуги к горожанам. Новые заведения европейского образца будут отвечать всем требованиям и нормам. В частности, они будут приспособлены для маломобильных групп людей. Их также оснастят компьютерной техникой, современной медицинской мебелью, оборудованием.

"Днепр получит современные амбулатории европейского уровня без значительных затрат из городского бюджета. Город разрабатывает проектно-сметную документацию на соответствующие ремонтные или строительные работы. Это позволит существенно улучшить уровень медицинского обслуживания днепрян, максимально приблизить медицину, чтобы люди обращались к врачам первичного звена в непосредственной близости от своего места проживания, да и вообще качественно реализовать национальную медицинскую реформу на местном уровне. С 29 амбулаторий в этом году планируется открыть 5-10 ", - рассказал во время выездного пресс-конференции 18 февраля в амбулатории № 5 Центра первичной медико-санитарной помощи № 6 заместитель городского головы, директор департамента охраны здоровья населения городского совета Днепра Андрей Бабский.

Вновь амбулатория № 5 упомянутого центра открылась недавно в реконструированном помещении по адресу: ул. Д. Галицкого, 12, что на жилом массиве Западный. Помещение отремонтировали и оснастили необходимым современным медоборудованием счет городского бюджета. На это было выделено 1,8 млн грн.

"Амбулатория отвечает всем современным требованиям. Здесь сделан ремонт, есть мебель, оборудование. Также на первом этаже работает специальный кабинет для приема маломобильных граждан. Там созданы все условия для того, чтобы осмотреть пациентов этой категории. Всего в амбулатории прием ведут семейные врачи, педиатр, невропатологи, гинекологи, окулист, детский окулист и хирург", - добавила заведующая амбулатории Елена Герасименко.

Справка. Сейчас в Днепре 12 центров первичной медико-санитарной помощи, в состав которых входят 73 амбулатории семейной медицины.











