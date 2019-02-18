Суд на два месяца продлил арест бывшему "министру здравоохранения Крыма" Михальчевскому

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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На судебном заседании вопрос о продлении ареста подняла председательствующая судья Мирослава Марченко. В ответ пророссийский адвокат Валентин Рыбин, защищающий Михальчевского, подал ходатайство об отводе судей. Он обосновал необходимость такой меры тем, что судейская коллегия, по его мнению, продемонстрировала предвзятость, когда подняла вопрос продления ареста вместо прокурора. Заслушав защитника, судьи отклонили его ходатайство о своем отводе.

По вопросу о продлении меры пресечения Михальчевскому прокурор Роман Мурачев попросил оставить обвиняемого в СИЗО. Он заявил, что продлить арест необходимо, поскольку обвинения в адрес экс-министра являются обоснованными. Рыбин подал альтернативное ходатайство и попросил перевести его клиента под домашний арест. Он обосновал его тем, что показания свидетелей и рассмотренные материалы дела не подтверждают вину его клиента. Сам Михальчевский также попросил отпустить его под домашний арест и среди прочего заявил, что в СИЗО ему "не оказывают надлежащую медпомощь".

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Судья Марченко в итоге отклонила ходатайство защиты и оставила Михальчевского в СИЗО до 18 апреля. Она зачитала только резолютивную часть решения, поэтому на основании чего оно было принято - пока неизвестно. Полный текст решения будет зачитан позже.

Следующее заседание суда назначено на 28 февраля.

Напомним, 5 января 2018 года стало известно, что в Киеве СБУ обнаружила бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского.

В его временном месте жительства в столице провели санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

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С 8 января Петр Михальчевский находится под стражей: вначале он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор. В июне расследование по делу экс-министра было завершено и направлено в суд.

Михальчевскому инкриминируется государственная измена (ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.