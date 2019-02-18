Лучший способ проявить уважение к Небесной сотне - продолжить реформы для построения демократии, - Туск

Об этом он заявил во время встречи с президентом Порошенко в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Я думаю, лучшая дань уважения, которую можно отдать жертвам революции, – это сделать все, что вы можете, для того, чтобы продолжить реформы, продолжить ваши усилия, направленные на построение лучших стандартов демократии", – сказал Туск, обращаясь к Порошенко.

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Он подчеркнул, что для него является важным визит в Украину, "чтобы отдать дань" украинскому народу.

Туск похвалил усилия Украины по проведению эффективных, по его словам, реформ, и отметил личную роль Порошенко.

"У вас есть очень хорошие причины чувствовать себя гордыми. И это не только мое личное, частное мнение. Вы знаете, ваша репутация и репутации всей страны очень высока не только в Брюсселе, но и во всех столицах стран-членов-ЕС. Вы заслужили эту репутацию", – сказал Дональд Туск.

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