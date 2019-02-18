Директор столичного предприятия предстанет перед судом за присвоение почти 2,4 миллиона гривен бюджетных средств, - Нацполиция

"Фигурант - 40-летний киевлянин, основатель и директор одного из предприятий столицы. Несколько лет назад данная организация выиграла тендер на строительство гидроузла в одном из районов Киева. Будучи должностным лицом, человек подделал официальную документацию, указав в ней завышенные объемы и стоимость выполнения работ", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.

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Средства на оплату услуг предприятия поступали от заказчика из специального фонда городского бюджета. Всего в течение двух лет злоумышленнику удалось присвоить 2,4 миллиона гривен, а работы по сооружению гидроузла так и не завершили.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Материалы производства направлены в суд.

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