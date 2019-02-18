Россия попала в перечень стран, в которых систематически нарушают права человека, - Евросоюз

Речь об этом идет в постановлении, принятом в понедельник на Совете ЕС по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Европейский союз будет и впредь осуждать попрание и нарушение прав человека, где бы они ни совершались, призывать государства и негосударственных субъектов предотвращать и немедленно устранять их, а также добиваться справедливости и ответственности", – отмечается в документе.

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Российская Федерация пять раз в разном контексте упоминается среди государств, систематически нарушающих принципы демократии и права человека, наряду с Белоруссией, Бурунди, Камбоджей, Китаем, Ираном, Мьянмой, Саудовской Аравией, Венесуэлой, Южным Суданом, Турцией, Зимбабве и рядом других.

Выделяются, по мнению ЕС, "неблагополучные" регионы: "Чеченская Республика (Российская Федерация), незаконно аннексированные Российской Федерацией Автономная Республика Крым и город Севастополь, а также районы Восточной Украины, в настоящее время не находящиеся под контролем правительства".

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ЕС обещает решительно выступать против применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство форм обращения и наказания. Он требует уважения верховенства права, обеспечения свободы выражения мнений, в том числе в Интернете, свободы мирных собраний и ассоциаций и независимости судебной власти. Он будет особо следить за обеспечением полного, своевременного и беспрепятственного доступа гуманитарных организаций и помощи нуждающемуся населению.

В частности, ЕС призывает "к беспрепятственному доступу механизмов мониторинга прав человека в сепаратистские регионы Абхазии и Южной Осетии".

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Евросоюз будет "и впредь оказывать поддержку гражданскому обществу и правозащитникам всеми доступными средствами, где бы они ни находились, и противодействовать сокращению пространства гражданского общества".