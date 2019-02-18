На пункте пропуска полиция допросила митрополита УПЦ МП - подозревается в связях с террористами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Новостям Донбасса" сообщили в пресс-службе полиции Славянска.
Митрофан находится в базе Министерства внутренних дел как лицо,которое поддерживает связи с незаконными вооруженными формированиями.
В связи с этим митрополита остановили при пересечении блокпосту у Славянска.
"Пригласили в отделение полиции, в присутствии адвоката опросили", - рассказали в полиции.
Вместе с тем правоохранители отметили, что Митрофан "пока не является фигурантом уголовного производства", но оперативники дальнейшем "будут этим заниматься".
Сейчас митрополит может свободно передвигаться по территории Украины и выезжать за ее пределы.