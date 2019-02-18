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18.02.19 21:59

На пункте пропуска полиция допросила митрополита УПЦ МП - подозревается в связях с террористами

Полиция Донетчины допросила митрополита Горловского и Славянского Украинской православной церкви Московского патриархата Митрофана из-за подозрения в связях с террористами

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Новостям Донбасса"  сообщили в пресс-службе полиции Славянска.

Митрофан находится в базе Министерства внутренних дел как лицо,которое  поддерживает связи с незаконными вооруженными формированиями.

В связи с этим митрополита остановили при пересечении блокпосту у Славянска.

"Пригласили в отделение полиции, в присутствии адвоката опросили", - рассказали в полиции.

Вместе с тем правоохранители отметили, что Митрофан "пока не является фигурантом уголовного производства", но оперативники дальнейшем "будут этим заниматься".

Сейчас митрополит может свободно передвигаться по территории Украины и выезжать за ее пределы.

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