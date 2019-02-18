Глава МИД Литвы раскритиковал санкции против России - то они "незначительные", то "запоздалые"

Такое мнение в интервью "Радіо Свобода" высказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы быстрее реагировать на это, так как инцидент (захват Россией украинских кораблей в Черном море в ноябре 2018. – Ред.) произошел в конце ноября. Мы были бы более эффективными, если бы мы принимали меры быстро, оперативно и мощно", – указал Линкявичюс.

Читайте на Цензор.НЕТ: Санкции лишили российских экспортеров свыше $6 млрд: наибольший ущерб от Евросоюза, США на втором месте

Несколько государств-членов ЕС, включая Литву, настаивали на как можно более скорейшем введении санкций после инцидента возле Керченского пролива. Источники "Радіо Свобода" сообщают, что Франция, Германия и Италия выступали против такого шага.

Сегодня, 18 февраля, верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини заявила, что страны-члены ЕС достигли политического консенсуса по внедрению новых санкции против России. Речь идет о новых персональных санкциях, связанных с ноябрьскими событиями вблизи Керченского пролива.

Также на Цензор.НЕТ: В ближайшее время ожидаются новые санкции США против России, - посол Украины в Штатах Чалый