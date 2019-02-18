Крупнейший российский инвестбанкир, гражданин США Калви арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РБК.



Под стражей американец будет находиться до 13 апреля.



Калви является подозреваемым в деле о хищении 2,5 млрд руб.



Сам арестованный считает предъявление обвинений результатом конфликта с членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и миноритарием банка Артемом Аветисяном, которому принадлежит 32% акций.

По версии следствия, Калви, зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в 2,5 млрд руб. перед "Восточным", организовал хищение этой суммы мошенническим путем.



Baring Vostok – один из старейших и крупнейших инвестфондов в РФ. Он существует с 1994 года и специализируется на прямых инвестициях в России и других странах бывшего СССР. С 1994 года фонд вложил свыше $2,8 млрд в 80 компаний в России, Казахстане и Украине.

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