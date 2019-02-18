При требовании взятки за возвращение автомобиля, с признаками поддельной регистрации, на Киевщине задержан полицейский, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что полицейский требовал две тысячи долларов США от местного жителя за возвращение автомобиля, изъятого по признакам подделки свидетельства о его регистрации.

Правоохранители задержали злоумышленника в районном центре после получения всей суммы взятки. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия. Мероприятия по разоблачению правонарушителя проводились совместно со следователями теруправления ГБР, расположенного в пгт. Киеве, под процессуальным руководством ГПУ и прокуратуры города Киева".

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