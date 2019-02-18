Виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве арестован без права внесения залога, - полиция

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

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"Шевченковским районным судом Киева водителю автомобиля BMW Х5, который скрылся с места ДТП на Столичном шоссе, избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 15 на 16 февраля в Киеве BMW X5 протаранил Lanos. Водителя успели вытащить из автомобиля, а пассажирка сгорела внутри. Водитель-нарушитель сбежал с места аварии еще до приезда полиции, но позже его задержали.