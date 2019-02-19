В связи с повреждениями Россия уничтожила проданные в Китай ракеты для С-400, из-за которых были наложены санкции

Об этом 18 февраля сообщил глава российской государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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По словам чиновника, судно, которое перевозило ракеты, попало в шторм. Крепления, которые удерживали оборудование, не выдержали, и оно было сильно повреждено.

Чемезов заявил, что Россия производит новые ракеты для Китая. Сумма контракта на поставку шести дивизионов С-400 составляет более трех миллиардов долларов. О начале поставок объявили в январе 2018 года.

В сентябре 2018 года Соединенные Штаты ввели санкции против Министерства обороны КНР за покупку 10 российских истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400.

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Китай стал первой страной, в которой США применили ограничения за сотрудничество с Россией.

Зенитно-ракетные комплексы С-400 предназначены для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Их управляемые ракеты могут поражать аэродинамические цели на высотах до 27 километров, а баллистические цели - до 25 километров.