В 72 странах мира на постоянной основе размещены 102 избирательных участка, - МИД

Об этом сообщили в пресс-службе МИД, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Место голосования изменили уже почти 23 тысячи избирателей, - ЦИК

В частности, 99 заграничных избирательных участков создано при посольствах и консульствах Украины, 3 участка - при воинских частях (формированиях), дислоцированных за пределами Украины: в Демократической Республике Конго и в Косово, Республика Сербия.

По данным ЦИК, на сегодня зарегистрировано 16 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины за рубежом. Еще принято два постановления о регистрации в заграничном избирательном округе. "Гражданская сеть "Опора" подала заявку на регистрацию 13 наблюдателей, еще три человека будут наблюдателями от Всеукраинской общественной организации "Передовые правовые инициативы".

Напомним, 8 февраля Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в президенты - их 44 человека. 18 февраля ЦИК создала все 199 окружных избирательных комиссий на выборах президента Украины 31 марта.

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