Конкурс на госслужбу два года назад был два человека на место, а сегодня - более 30, - Саенко

Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не делаем что-то месяц или два, мы принимаем системные решения, - Гройсман

"Сегодня мы впервые системно подошли к реформе системы государственного управления. Если мы посмотрим в наше советское прошлое, то центр принятия решений был в Москве, а союзным республикам делегировали по сути функции реализации и контроля политики. И сегодня впервые мы подошли к формированию настоящего аналитического самостоятельного центра принятия качественных государственных решений, что критически важно для проведения этих реформ. И сегодня и трансформация министерств, которые, к сожалению, работали по закону 1965 года, были такими флагманами управления плановой экономики превращаются сегодня в современные европейские центры выработки решений", - сказал Саенко.

По его словам, сегодня впервые введена конкурсная процедура.

"Если раньше кто-то мог попасть через связи, то сегодня исключительно прозрачный конкурс. Более того, сегодня любой человек может попасть и подать документы на конкурсную государственную службу полностью в электронном режиме, не посещая учреждение. Если мы посмотрим конкурс два года назад, то это два человека, то сегодня это более 30 человек на место", - отметил он.

Также читайте: Новый закон не допустит на госслужбу потенциально опасных или уязвимых людей, - госсекретарь МИД Заяц

Он отметил, что сегодня все чаще на государственную службу приходит молодежь.