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19.02.19 02:09

Конкурс на госслужбу два года назад был два человека на место, а сегодня - более 30, - Саенко

Сегодня любой человек может подать документы на конкурс и попасть на государственную службу.

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Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Сегодня мы впервые системно подошли к реформе системы государственного управления. Если мы посмотрим в наше советское прошлое, то центр принятия решений был в Москве, а союзным республикам делегировали по сути функции реализации и контроля политики. И сегодня впервые мы подошли к формированию настоящего аналитического самостоятельного центра принятия качественных государственных решений, что критически важно для проведения этих реформ. И сегодня и трансформация министерств, которые, к сожалению, работали по закону 1965 года, были такими флагманами управления плановой экономики превращаются сегодня в современные европейские центры выработки решений", - сказал Саенко.

По его словам, сегодня впервые введена конкурсная процедура.

"Если раньше кто-то мог попасть через связи, то сегодня исключительно прозрачный конкурс. Более того, сегодня любой человек может попасть и подать документы на конкурсную государственную службу полностью в электронном режиме, не посещая учреждение. Если мы посмотрим конкурс два года назад, то это два человека, то сегодня это более 30 человек на место", - отметил он.

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Он отметил, что сегодня все чаще на государственную службу приходит молодежь.

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