Избирательный процесс может негативно повлиять на экономический рост в Украине, - Гройсман

Об этом в эфире "Свобода слова" сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы достигли макроэкономической стабилизации и планируем экономический рост, но понимаем, что избирательный процесс влияет не совсем положительно. Те, кто хочет инвестировать, тоже являются участниками общественной жизни в Украине. Они видят, кто и какие программы предлагает. Когда они видят много нелепостей или того, кто может не защитить инвестиции, то пытаются ожидать, пока будет решен вопрос выборов", - рассказал Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что в 2019 году, несмотря на выборы, продолжится системные изменения.

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"От нашего с вами выбора зависит то, как мы будем жить в будущие периоды. Мы планируем в 2019 году продолжить экономический рост, чтобы получить реальный рост доходов людей и конкурентную экономику в нашем государстве", - добавил Гройсман.