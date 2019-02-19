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19.02.19 08:19

За последние три года число выявленных ВИЧ-позитивных в Украине увеличилось более чем на 5 тыс. человек, - Минздрав

Количество выявленных ВИЧ-позитивных лиц в Украине за последние три года увеличилось с 2665 до 7800. Более трети всех (34,1% от общего количества) узнали о своем статусе благодаря быстрому тестированию, заявили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.

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За последние три года число ВИЧ-позитивных в Украине увеличилось более чем на 5 тыс. человек. Об этом 18 февраля в Facebook сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Количество выявленных ВИЧ-позитивных лиц увеличилось с 2665 до 7800.

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"Более трети всех (34,1% от общего количества) узнали о своем статусе благодаря быстрому тестированию", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что бесплатные быстрые тесты на ВИЧ есть во всех регионах Украины. Пройти тестирование можно в специальном центре, у семейного врача, терапевта либо педиатра. Тестирование занимает около 15 минут. 

За последние три года число выявленных ВИЧ-позитивных в Украине увеличилось более чем на 5 тыс. человек, - Минздрав 01

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