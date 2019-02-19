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19.02.19 08:20

Из-за аварии водопровода и провала проезжей части в Киеве временно заблокировано движение троллейбусов №№ 19д, 30, 40, 40к

Из-за аварии водопровода и провала проезжей части изменены маршруты движения троллейбусных маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к

троллейбус

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С начала движения изменена трасса следования троллейбусов маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к и выезды с ТРЕД 3 на ул. Народного ополчения в направлении Севастопольской площади по причине аварии водопровода и провала проезжей части", - сказано в сообщении.

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По данным КГГА, движение троллейбусов осуществляется по ул. Винницкой, Воздухофлотскому путепроводом, ул. Смелянской - дальше по собственной схеме. На место направлены аварийно-восстановительные средства города.

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