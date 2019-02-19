Украина в этом году отдаст четверть своего бюджета на обслуживание долгов, - Гройсман

Об этом в эфире "Свободы слова" сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинский бюджет - 1,3 трлн. Из них 417 млрд - четвертую часть - мы должны отдать тех долгов, которые не мы накапливали. В 2018 году мы абсолютно нормально прошли выплаты. На конец года мы вышли с инфляцией менее 10%. Это очень хороший показатель", - рассказал Гройсман.

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По его словам, в 2019 году, если продолжать работать, привлекая инвестиции и развивая промышленность и другие сектора экономики, Правительство сможет достичь стабильности национальной валюты и избежать значительного роста цен.

"Мы в своем отчете показали, что не отмахивались все время от проблем, которые мы имеем, которые накапливались годами. Мы выходим публично и говорим, что было, что мы сделали и планируем сделать. Все это напрямую связано с интересами украинских граждан. Каждый год, который мы живем в нашем государстве, мы должны становиться более сильными, более независимыми, экономически благополучными", - добавил Гройсман.