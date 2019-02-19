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19.02.19 09:43

Двое украинцев пытались провезти на себе в РФ 2 кг янтаря, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники в пункте пропуска "Бачевск" на украинско-российской границе задержали двух украинцев, которые пытались вывезти камни янтаря в Россию. Мужчины ехали на автомобиле Volkswagen украинской регистрации.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время прохождения контроля пограничники заметили нервозное поведение водителя. В дальнейшем пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы при проверке и личном досмотре водителя авто и пассажира обнаружили на теле водителя 9 камней янтаря весом почти 900 граммов. А на теле пассажира - 4 камня янтаря весом более 900 граммов. Общий вес обнаруженного скрытого от контроля "солнечного камня" составил более 1,8 кг", - говорится в сообщении.

Двое украинцев пытались провезти на себе в РФ 2 кг янтаря, - ГПСУ 01

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Мужчины объяснили правоохранителям, что этот товар они везли на заказ в Россию с целью его дальнейшей реализации. Сейчас камни янтаря изъяты для принятия правового решения. На правонарушителей составлены административные материалы.

Двое украинцев пытались провезти на себе в РФ 2 кг янтаря, - ГПСУ 02

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Двое украинцев пытались провезти на себе в РФ 2 кг янтаря, - ГПСУ 03

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