Массовая вакцинация детей от кори стартовала на Львовщине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", вакцинация нацелена на детей, которые ранее пропустили плановые прививки от кори. Их вакцинируют в школах или амбулаториях неподалеку от школ. Такие мобильные пункты вакцинации будут работать в течение 3 недель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав выбрал поставщиков медпрепаратов на 2019 год и отправил в регионы 390 тыс. доз прививок КПК

Отмечается, что на Львовщине около 50 тыс. невакцинированных детей, на остатке области пока 44 тыс. вакцин. Вчера представитель Минздрава сообщила, что во Львовскую область дополнительно поступит еще 70 тыс. вакцин от кори, паротита и краснухи американского и бельгийского производства. Родители также могут вакцинировать детей, у которых есть справка о якобы сделанных прививках.

Опыт Львова планируют применять и в других регионах, где зафиксированы вспышки кори. Сообщается, что с начала года во Львовской области корью заболели более 3,5 тыс. человек, от осложнений заболевания одна женщина умерла.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что с 18 февраля по 10 марта во Львове начнут массово вакцинировать детей от кори по предварительному согласию родителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцины КПК и ОПВ, а также жизненно важные лекарства отправлены в регионы, - Минздрав

По состоянию на 8 февраля было известно, что с начала 2019 года в результате осложнений, обусловленных заболеванием корью, умерли 7 человек, из них двое - дети.

Корь - инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной покинул помещение. Заболевание может привести к тяжелым осложнениям: пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга - энцефалиту, другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и смерти. Специфического лечения от кори нет. Единственный способ предотвратить осложнения и смерть от этой болезни - вакцинация. Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска.