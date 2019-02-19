Порошенко и Туск почтили память Героев Небесной Сотни. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства и Президент Европейского Совета прошли к Кресту на месте гибели Героев Небесной Сотни и установили лампадки у памятной стелы с именами погибших.



Фото: пресс-служба Президента

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Прозвучали поминальные колокола.

Кроме того, Порошенко и Туск ознакомились с проектом "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства", строительство которого запланировано на месте гибели Героев Небесной Сотни.

Напомним, ранее Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. Среди подозреваемых в этом деле - экс-президент Виктор Янукович. По словам Луценко, за преступные приказы он может получить пожизненное заключение.