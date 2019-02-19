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19.02.19 10:39

Гройсман: Альтернативой повышения цен на газ для населения был дефолт

Правительство было вынуждено повысить цены на газ для украинцев, ведь альтернативой этого был дефолт.

гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Свобода слова" сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Цены на газ являются чрезвычайно болезненной темой для украинцев. Но у нас было два выбора: либо пойти на этот шаг, или уйти в дефолт. Я не мог этого допустить, чтобы страна вошла в дефолт. Нам хватило 90-х годов, когда все стали бедными в одну секунду. Поэтому мы построили систему социальной защиты в виде субсидий", - рассказал Гройсман.

Он напомнил, что с 2019 года система субсидий меняется.

"Эти средства будут поступать живыми деньгами в украинские семьи, которые сами будут решать, как этими средствами распоряжаться, как экономить энергию. Если человек не получает субсидию, имеет возможность платить. Тот, кто не может заплатить, должен получить субсидию", - отметил премьер.

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Он также подчеркнул, что в этом году заработает Фонд энергоэффективности.

"Мы аккумулируем примерно 7 млрд грн. Это утепление домов, индивидуальные тепловые пункты. Мы придем к энергосбережению", - добавил Гройсман.

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