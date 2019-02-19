36 подозреваемых в преступлениях против участников Майдана работают правоохранителями, - Горбатюк

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в ходе круглого стола "Пять лет после событий Евромайдана", который проходит во вторник утром в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Горбатюк отметил, что 36 лиц, уведомленных о подозрении в совершении преступлений во время Революции Достоинства, продолжают работать в правоохранительных органах.

"На сегодняшний день из уведомленных о подозрении 36 продолжают работать в правоохранительных органах, из них 10 - на руководящих должностях", - сказал он.

Начальник Управления спецрасследований напомнил, что в порядке специального - "заочного" - досудебного расследования о подозрении в совершении преступлений уведомлены бывшие руководители государства, которых подозревают в организации преступлений.

При этом Горбатюк добавил, что понимает неполноценность и недостаточность нынешних результатов следствия.

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"Почему не достигнуты полноценные результаты, несмотря на все приложенные усилия? Из всех лиц, которые окружали расследование, только семьи Небесной Сотни, их адвокаты, представители общественных организаций (оказывали содействие следствию – ИФ)... К сожалению, той помощи, поддержки, которая нужна была и которую, прежде всего, декларировали, (следователи. – Ред.) ее не получали. (поддержку. – Ред.) Именно от руководства государства, руководства правоохранительных органов", - сказал начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры.

В этом контексте он рассказал о действиях руководства МВД Украины и СБУ, которые не способствовали расследованию. В частности, Горбатюк отметил, что оперативные подразделения этих структур не содействовали следствию, за исключением расследования использования "титушек" на Майдане.

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По словам Горбатюка, всего по стране расследуется 4700 эпизодов преступлений, совершенных против участников протеста. Он подчеркнул, что уведомлены о подозрении 442 человека, по 289 подозреваемым дела направлены в суд. По словам Горбатюка, под стражей по делам Майдана находится 13 человек, признаны виновными судом 52 человека, 9 осуждены к лишению свободы.

Вместе с тем, он признал, что убийства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника до сих пор не раскрыты. "Тут не могу похвалиться результатом работы… но могу сказать, что мы двигаемся к результату", - добавил он.