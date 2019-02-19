Суд арестовал подозреваемых в поджоге храма УПЦ МП в Запорожье без права залога, - СБУ

Суд арестовал троих подозреваемых в попытке поджоге храма Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом) в Днепровском районе Запорожья, сообщает управление Службы безопасности в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

По данным ведомства, санкция в виде ареста применена сроком на 60 суток без права внесения залога. Задержанным также сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

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Напомним, 16 февраля СБУ задержала двоих подозреваемых в попытке поджога храма УПЦ в честь святого апостола Иоанна Богослова в Днепровском районе Запорожья. Позже правоохранители задержали еще одного подозреваемого в организации поджога. По данным спецслужбы заказчиками преступления являются двое бывших жителей Запорожья, которые сейчас находятся на оккупированной территории Донбасса и которые действовали по заданию спецслужб России. 15 февраля в Кривом Роге кто-то поджег двери храма Вознесения Господня и обрисовал стены лозунгом неонацистов 14/88.