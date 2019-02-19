АМКУ принял первое решение по коммерческому шпионажу: компания-нарушитель должна уплатить штраф и прекратить использование незаконно полученной информации

Об этом в блоге на Экономической правде написал глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

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"Коммерческий шпионаж – давняя проблема для Украины, о которой никто особо не хочет говорить. Базы данных клиентов, анализ рынка – все это украинские компании берегут, как и любые мировые корпорации. Но в Украине (в отличие от США или стран ЕС) нет возможности защитить себя. Точнее, не было до этого момента. В этом году Киевское областное отделение Антимонопольного комитета благодаря совместной работе с правоохранителями и бизнесменами, которые не готовы мириться с потерей данных, создали прецедент, который поможет всем ответственным предпринимателям. В АМКУ доказали факт коммерческого шпионажа и создали дорожную карту того, как теперь можно защищаться", - сообщил Хмельницкий.

"Сухим языком юридических формулировок звучит так: "Временной административной коллегией АМКУ действия ООО "Эргон-Электрик" признано недобросовестной конкуренцией в виде неправомерного использования коммерческой тайны ООО "ТВК Вектор-ВС", что является нарушением статьи 19 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции".

На ООО "Эргон-Электрик" наложен штраф и обязательство прекратить использование сведений, составляющих коммерческую тайну ООО "ТВК Вектор-ВС". История по этой формулировке традиционна для бизнеса, к сожалению. Компания "Вектор-ВС" занимается продажей электротехнической продукции. Этот бизнес сейчас "на волне", ведь благодаря строительному буму услуги такого рода очень востребованы. Главная ценность компаний, работающих длительное время - база клиентов и поставщиков. Именно от отношений с клиентами зависят продажи. Поэтому информацию о предприятиях, нуждающихся в товарах и услугах в компании берегли. И даже предусмотрительно подписали соответствующие соглашения со своими работниками. Те не имели и не имеют права в течение 3 лет после освобождения разглашать, передавать или использовать где-либо данные, содержащие коммерческую тайну. То есть компания приняла все надлежащие меры для сохранения секретности коммерческой информации, соответствующие обстоятельствам осуществления ее хозяйственной деятельности", - отметил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ.

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"Но поскольку прецедентов наказания за такие нарушения не было, двое работников не обращали внимания на договор с работодателем, и сразу после увольнения сделали именно то, что запрещало соглашение. Основали свое предприятие и немедленно начали работать с предыдущими клиентами. Как выяснили затем экспертизы - благодаря переписанной для себя базы данных клиентов и осведомленности о закупочных и отпускных ценах на электротехническую продукцию, включая информацию о размере торговой наценки, скидок на закупку продукции. "Классическая" для украинского бизнеса ситуация – выращиваешь менеджеров по продажам, а они убегают вместе с клиентами. Это случилось в 2014 году, и работодатели, которые начали терять клиентов, решили не мириться с ситуацией. Это внутреннее решение – бороться до конца – стало решающим. Представители "Вектор-ВС" сделали все от них зависящее, чтобы добиться справедливости. Обратились в полицию, предоставили все необходимые данные для экспертиз, подготовили и подали иск в суд. И главное – обратились в Антимонопольный комитет Украины. Мы не рассматривали ранее таких дел на коллегии, но именно АМКУ, согласно закону, должен защищать предпринимателей от недобросовестной конкуренции", - пояснил Хмельницкий.

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"Благодаря проведенным экспертизам мы в Киевском областном отделении АМКУ смогли получить неопровержимые доказательства незаконного использования баз данных в хозяйственной деятельности, даже сравнить текущих клиентов компании, которую создали бывшие менеджеры и компании, которая пострадала... Мы призываем бизнес не мириться со шпионажем.

И если раньше коммерческую информацию закон защищал лишь на бумаге, то теперь мы вместе проложили дорогу к реальной защите. По решению коллегии АМКУ, компания "Эргон-Электрик" должна уплатить штраф в размере 5% от дохода и прекратить использование незаконно полученной информации...Мы только в начале пути, но именно так – шаг за шагом и совместно – можно сделать страну лучше. С текстом решения можно ознакомиться по ссылке", - резюмировал глава Киевского областного территориального отделения АМКУ.