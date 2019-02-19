Телеканалы Фирташа, Ахметова, Медведчука, Пинчука, Дыминского отказались от критики Порошенко, - исследование. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр контент-анализа на своей странице в Facebook.

"Когда мы начинали это исследование, то прежде всего хотели показать, что можем себе позволить расследовать коммуникации любого кандидата. Включая Петра Порошенко. Но результаты превзошли наши ожидания. Если коротко, то олигархические медиа замалчивают "зрады", а наиболее агрессивно разгоняют их два издания: "Страна" и "24 канал". Правда, методы разгона у них совершенно разные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в левом верхнем углу диаграммы находятся наиболее лояльные к Порошенко медиа. Они игнорируют большинство "зрад", а те, которые не игнорируют - вспоминают только в позитивном ключе.

Правый нижний угол - противоположная ситуация. Здесь медиа, которые в прошлом году обратили внимание на все 10 исследованных "зрад", и отдали предпочтения критике, а не объяснениям Банковой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политическая позиция ярче всего выражена у телеканалов "1+1", "Прямой", "5 канал", "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112", - мониторинг

Как отметил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в Facebook "телеканалы Фирташа, Ахметова, Медведчука, Пинчука, Дыминского отказались от всякой критики Президента Порошенко и освещают его деятельность исключительно лояльно. Олигархи поддерживают Петра Алексеевича и не замечают никакой коррупции, ошибок и проблем".

"Вот они - результаты "деолигархизации", провозглашенной Президентом в 2015-м году. Судя по графику теперь видна и причина увольнения Зураба Аласании - УТ-1 посмело себе критику Президента. "Свобода слова" теперь у нас выглядит именно так - вот только сколько стоит такое молчание и из чьего кармана за это молчание платят?", - написал Бутусов.

С полным исследованием можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/2GylL82