Прокремлевский телеканал NewsOne подал два иска против Бурбака и НФ

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель фракции НФ Максим Бурбак, сообщили в пресс-службе НФ.



"Прокремлевский телеканал NewsOne подал против меня два иска. В одном иске соответчиком является партия "Народный фронт". В остальном, кроме меня и нашей партии, телеканал судится еще и с "Блоком Петра Порошенко", председателем фракции БПП Артуром Герасимовым, а также к редактором-основателем "Украинской правды" Аленой Притулой", - написал Максим Бурбак.



"Пропагандистский телеканал NewsOne, который формально принадлежит приспешнику Медведчука Козаку, оспаривает в суде то, что его назвали "кремлевским пропагандистским телеканалом". Иными словами, телеканал "семьи" Медведчука требует опровергнуть правду. Логично. Кремлевские пропагандисты ежедневно отрицают факты, формируют в головах зрителей параллельную вымышленную реальность - четко по методичкам государства-агрессора", - отметил руководитель фракции.



Он также подчеркнул, что именно из-за разжигания вражды и распространения тезисов кремлевской пропаганды Нацсовет по телерадиовещанию недавно оштрафовал NewsOne.



"Мы докажем в суде свою правоту. То, что NewsOne распространяет заготовки Кремля, является такой же правдой, как и то, что Крым и Донбасс оккупированы Россией. Медведчук является представителем Путина, а сам Путин совершает международные уголовные преступления. Мы не побоимся ни NewsOne, ни Медведчука, ни Путина", - подчеркнул Максим Бурбак.



"Считаю, что мы задержались с ответственными государственными решениями по так называемым "СМИ" и "журналистам", которые на самом деле работают на врага и на поражение Украины. Необходимо ускорить принятие законопроектов о прозрачности и ответственности СМИ. Верховная Рада еще 4 октября 2018 приняла постановление №9157 о введении санкций против кремлевских пропагандистских "телепомоек". Здесь решение за Президентом и СНБО", - подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт".