Минфин пытался "монопольно" легализовать государственные лотереи в интересах одной компании, - государственный уполномоченный АМКУ Загребельская

Об этом Загребельская рассказала в интервью изданию "50%", передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что АМКУ принял принципиальную позицию и не согласовал того проекта лицензионных условий для операторов рынка, которые хотел легализовать Минфин. Это, по мнению государственной уполномоченной Антимонопольного комитета, могло стать причиной, почему ее оштрафовал суд на 1700 гривен, согласившись с протоколом НАПК о том, что "доход Загребельской в размере 300 тис. гривен вопреки законов оказался неизвестным обществу в течении шести месяцев".

"Уверена, что это "большой привет" моей принципиальной позиции по отдельным расследованиям", - отметила Загребельская.

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"Могу предположить, что в первую очередь это связано с вопросом игорного бизнеса. Мы, Антимонопольный комитет, были тем государственным органом, который занял принципиальную позицию по согласованию - точнее несогласию - того проекта лицензионных условий для операторов рынка, которым Минфин пытался "монопольно" легализовать такой вид государственных лотерей, которые мы видим сегодня на улицах, причем в интересах одной компании", - добавила государственная уполномоченная.

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По ее словам, на эти условия тоже не согласилась Государственная регуляторная служба, которую возглавляет Ксения Ляпина.

"Во-вторых, этот "приговор" может быть связан с государственным агентством по реализации арестованного имущества. Уже три года я занимаюсь расследованием дела о монополизации рынка реализации арестованного имущества, на котором определенная группа лиц хорошо "греет руки" уже много лет", - пояснила Загребельская.