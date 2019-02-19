Церковь Кипра осудила агрессию РПЦ в отношении ПЦУ и припомнила Москве игнорирование Всеправославного собора в 2016-м

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, по результатам заседания было принято заявление.

Так, Кипрская архиепископия полностью поддержала Украину в ее стремлении создать свою Поместную Церковь и признали, что государство имело полное право просить Вселенский патриархат об автокефалии. В документе критикуется Россия и ее "агрессивное поведение" в отношении ПЦУ. Члены Синода отмечают, что у представителей РПЦ МП была возможность прибыть на Всеправославный собор и обозначить свою позицию открыто, договарившись о диалоге, но этого сделано не было, поэтому из-за своего игнорирования собора РПЦ МП лишила себя права вмешиваться в дела ПЦУ.

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В заявлении также отмечается, что хотя Поместная Церковь в Украине была призвана решить проблему церковного раскола в стране, но пока что сохраняется немало противоречий и напряженности в религиозной среде внутри Украины. Кипрская архиепископия предполагает, что, вероятно, Вселенский патриархат должен повлиять со своей стороны для скорейшего решения проблем, но если с течением временем проблема не будет решена, стоит собрать еще один Всеправославный собор.

В решении Синода прямо не говорится о признании автокефалии ПЦУ.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.