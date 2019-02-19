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19.02.19 12:32

В Раде проходит спецзаседание, приуроченное к пятой годовщине с начала агрессии РФ против Украины

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл заседание парламента, приуроченное к пятой годовщине с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВР.

Парубий сообщил, что в заседании принимают участие Президент Украины Петр Порошенко, Президент Европейского Совета Дональд Туск, народные депутаты, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены правительства, представители общественных объединений, союза ветеранов АТО, Меджлиса крымскотатарского народа, выдающиеся украинские и иностранные политические деятели, представители иностранных парламентов, международных парламентских организаций и дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине.

Председатель ВР объявил открытым заседание в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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В сессионном зале прозвучал Государственный Гимн Украины.

Парубий выступил перед участниками заседания.

По предложению спикера парламента участники заседания минутой молчания почтили память погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Украины в результате российской агрессии.

Парубий предоставил слово для выступления Президенту Европейского Совета Дональда Туска.

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