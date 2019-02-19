Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций, - Туск

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Туск во время специального заседания Верховной Рады Украины по случаю пятой годовщины начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Хочу повторить, что Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма, не откажется от санкций, пока россияне не выполнят свои обязательства. Европейский Союз не смирится ни с одним актом насилия в Азовском море. В этом Европейский Союз и далее будет единым", - отметил он.

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По его словам, Евросоюз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор.

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