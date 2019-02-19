"О физлицах-предпринимателях речь не идет", - Рева объяснил, кого коснется законопроект о противодействии недекларированному труду

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Я хочу успокоить: о физических лицах-предпринимателях речь не идет. Они как работали, так и будут работать, но тех, кто пытается использовать эти государственные механизмы для минимизации своих платежей в бюджет - с ними мы будем бороться, что бы они о нас не говорили", - сказал Рева.

Он пояснил, что "речь идет о тех работодателях, которые пытаются минимизировать свои налоговые выплаты, используя инструменты, которые государство дает не на поддержку крупного бизнеса, а на поддержку малого бизнеса".

"Когда они, используя эти государственные механизмы, направленные для мелких предпринимателей, минимизируют свои собственные затраты на уплату налогов, то они в первую очередь обкрадывают своих работников, и всех присутствующих в зале", - отметил Рева.

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В то же время, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что законопроект не рассматривался на заседании правительства и пока только вынесен на обсуждение общественности.

Как известно, на сайте Министерства социальной политики 6 февраля 2019 года вынесен на общественное обсуждение законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированного труда".