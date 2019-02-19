Обстановка обостряется: враг выпустил по защитникам Водяного 213 артвыстрелов за 1,5 часа, - Гуцуляк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк.

"С 04:20 в течение 20 минут с направления оккупированного поселка Молодежное противник выпустил 8 мин 82-мм калибра и вел огонь из СПГ по нашим защитникам Катериновки. Кроме этого, в 08:00 утра, в течение 15 минут противник выпустил еще 4 мины 82-мм калибра по нашим защитникам Новозвановки", - сообщил он.

Гуцуляк отметил, что ночью враг дважды применял гранатометы и другое пехотное вооружение по подразделениям Объединенных сил вблизи Гнутово, а утром российско-оккупационные войска сознательно вели массивный артиллерийский обстрел позиций защитников Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 12 раз бил по позициям ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, ПТРК и БМП, ранены 4 украинских воинов, уничтожены 9 террористов, - штаб

"С 07:00 до 09:20 с направления оккупированного села Безымянное враг осуществил 40 залпов из артиллерии 122-мм калибра по нашим защитникам Лебединского. А по мужественным защитникам Водяного, с 07:10, в течение полутора часов российско-оккупационные войска осуществили 213 (!) артиллерийских выстрелов калибра 122 мм", - сообщил он.

По словам спикера Минобороны, защитники Украины несколько раз, адекватно применяя дежурные огневые средства, заставляли оккупантов продолжать соблюдать режим тишины.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток, потерь среди наших украинских героев в результате активных боевых действий и продолжающейся российской вооруженной агрессии нет", - добавил Гуцуляк.