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19.02.19 13:45

Внутренние конфликты являются наибольшим подарком для третьей стороны, - Туск предостерег политиков от чрезмерного противостояния на выборах

Президент Европейского совета Дональд Туск предостерегает украинских политиков от чрезмерного противостояния на предстоящих выборах, что может стать подарком для оппонентов Украины в Европе.

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Об этом он заявил, выступая на украинском языке на специальном заседания Верховной Рады Украины по случаю с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не нанесите друг другу чрезмерного вреда на ближайших выборах. Ваша история, как и история моего народа, демонстрирует, что внутренние конфликты в наших двух странах являются наибольшим подарком для третьей стороны. Также помните, что ваши оппоненты в Европе ждут любого повода, чтобы испортить нынешнюю солидарность между Брюсселем и Киевом. А резкий конфликт между вами может оказаться именно таким поводом", - сказал Д.Туск.

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