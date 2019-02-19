Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.02.19 14:16

Скончался известный кутюрье Карл Лагерфельд

На 86-м году жизни скончался немецкий модельер Карл Лагерфельд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

Скончался известный кутюрье Карл Лагерфельд 01

Отмечается, что в последние недели самочувствие кутюрье заметно ухудшилось, накануне он был госпитализирован в одну из больниц Парижа. Точные причины смерти не называются.

Читайте также: Умер известный французский модельер Юбер де Живанши

Карл Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге. В середине 1950-х годов он перебрался в Париж, где учился в синдикате моды. Со временем начал сотрудничать с модными домами Chloe, Jean Patou и Fendi. В 1983-м Лагерфельд был назначен креативным директором модного дома Chanel, с которым сотрудничал до конца жизни. Также он выпускал одежду под собственным брендом.

Кроме прочего Лагерфельд известен как фотограф.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100