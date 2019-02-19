Скончался известный кутюрье Карл Лагерфельд

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

Отмечается, что в последние недели самочувствие кутюрье заметно ухудшилось, накануне он был госпитализирован в одну из больниц Парижа. Точные причины смерти не называются.

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Карл Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге. В середине 1950-х годов он перебрался в Париж, где учился в синдикате моды. Со временем начал сотрудничать с модными домами Chloe, Jean Patou и Fendi. В 1983-м Лагерфельд был назначен креативным директором модного дома Chanel, с которым сотрудничал до конца жизни. Также он выпускал одежду под собственным брендом.

Кроме прочего Лагерфельд известен как фотограф.