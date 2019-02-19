Госдума запретила российским военным публиковать фото в соцсетях, потому что это используют для дискредитации государственной политики РФ

Как сообщает Газета.ru, соответствующие правки к закону "О статусе военнослужащих" приняла Госдума, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что документ подразумевает запрет военнослужащим передавать СМИ или публиковать в соцсетях любую информацию, которая может быть использована, чтобы определить их местонахождение или принадлежность к Вооруженным силам РФ.

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В новой редакции закона также говорится, что военным, находящимся на службе, запретят иметь с собой любые технические средства, с помощью которых можно распространять видео, фотографии, а также данные геолокации. По сути, все перечисленное является функцией смартфонов.

Действие данных требований будет распространяться и на граждан, призванных на военные сборы, и военнослужащих, уволенных в запас. На последних данные правила будут распространяться в течение пяти лет после увольнения.

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