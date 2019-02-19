Нужен миллион: стартовал сбор подписей в поддержку Манифеста украинских либералов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

18 февраля в Киеве в ArtHall состоялся второй по счету Форум украинских либералов, который собрал более 400 участников. На мероприятии помимо Нефьодова и Гусовского присутствовали и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, советник министра инфраструктуры Яника Мерило, предприниматели Вячеслав Климов (Новая почта), Владимир Цой (MTI) и Евгений Уткин (KM Core), а также представители Киевской школы экономики Наталья Шаповал и Украинского католического университета Андрей Рождественский.

На встрече обсуждалось, что сейчас мешает развитию Украины, как сделать экономику более открытой, как усовершенствовать избирательный процесс с применением IT-технологий.

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Участники встречи задекларировали ряд мер, которые будут поддерживать, среди них: бездефицитный бюджет и фискальная стабильность, защита прав собственности, ограничение вмешательства правоохранительных органов в экономическую деятельность, снижение налогов и налоговая амнистия.

Также было объявлено о решении начать всеукраинский сбор подписей в поддержку Манифеста (с полным текстом Манифеста украинских либералов можно ознакомиться на сайте "Люди важливі"), а также разработать пошаговую инструкцию по реализации его положений.

Среди следующих шагов, помимо сбора подписей, участники Форума назвали создание открытого письма с требованиями к кандидатам в президенты, которые выйдут во второй тур, а также формирование "тяжелой бригады" нового поколения госслужащих, политиков и активистов в рамках проекта "Кадровый резерв".