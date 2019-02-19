В Украине растет контрабанда авиатоплива: керосин сливают с танкеров на подходе к портам, - "enkorr"

Об этом enkorr сообщили сразу несколько участников рынка, указывая на незаконный ввоз этого продукта на территорию Украины, передает Цензор.НЕТ.

По их информации, один из случаев контрабанды авиатоплива в начале февраля был зафиксирован на подходе к акватории порта Николаев. В схеме был задействован танкер Black Fuel (флаг Танзании), из которого часть керосина по пути в порт была перелита в маломерные плавсредства в районе поселка Парутино (Николаевская обл.).

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"Этот танкер вышел из греческого порта 26 января с 2 300 т керосина на борту. За 15 км до порта Николаев танкер на неделю остановился на якорную стоянку. После этого в Николаев он прибыл уже с 1 200 т топлива", — сообщил один из участников рынка.

По информации издания, владельцем указанного груза является николаевская "Нефтяная компания "Трейд-НК". Эта компания зарегистрирована на канадскую Tolloil LP, которой принадлежит и сам танкер Black Fuel.

В ноябре 2017 г. сообщалось, что правоохранители подозревали структуры "Трейд-НК" в фиктивном оформлении транзита дизельного топлива через Херсонский и Николаевский порты. Тогда по данным досудебного расследования, путем такой схемы за наличные средства без уплаты налогов и НДС были реализованы 2 740 т ДТ.

Участившиеся предложения авиакеросина за наличные средства участники рынка связывают с введением с 1 января 2019 г. 10-кратной ставки акцизного налога на авиатопливо, которое используется не по назначению.

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Ужесточение контроля над оборотом авиатоплива было введено с целью борьбы со смешением керосина с дизельным топливом, ставка акцизного налога на которое в семь раз выше.