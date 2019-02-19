На военнопленных украинских моряков продолжают оказывать психологическое давление российские власти, - адвокат Полозов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Николай Полозов на странице в Facebook.

Полозов отметил, что несколько дней назад в следственный кабинет СИЗО вызывали военнопленного моряка Андрея Оприско. Там некий человек, предположительно оперативный сотрудник ФСБ, в отсутствие адвоката начал задавать ему вопросы относительно условий содержания, состояния здоровья и обстоятельств дела. Затем Оприско предложили дать показания на других военнопленных, однако Андрей категорически отказался отвечать на вопросы незнакомца.

По словам Полозова, это не первый случай оказания давления на Оприско. Около месяца назад к нему также приходили неизвестные с разговорами и вопросами. По согласованию с защитником, моряк подал заявление, что не желает иметь никаких бесед ни с кем без присутствия адвоката или консула.

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"Случай не единичный, психологическое давление на военнопленных, в нарушение положений третьей Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными" осуществляется как непосредственно силами оперативников ФСБ, так и посредством так называемой "внутрикамерной разработки", когда сокамерник военнопленного заведомо действует в интересах спецслужбы", - отметил Полозов.

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Он добавил, что адвокаты тщательно фиксируют все подобные факты.

"Каждый моряк уведомлен своим защитником о своих правах и знает алгоритм действий, в случае возникновения ситуации с оказанием психологического давления подобного рода", - добавил Полозов.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.