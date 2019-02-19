В ВСП обеспокоены низкой степенью готовности к внедрению Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы с 1 марта

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается на сайте Судебной власти по итогам встречи членов ВСП с экспертами проекта Европейского Союза "Право-Justice" в Киеве в понедельник.

По мнению члена ВСП Анатолия Мирошниченко, должное внедрение ЕСИТС с 1 марта 2019 проблематично.

"Сейчас наша главная задача - утвердить вовремя Положение о ЕСИТС и минимизировать возможные риски из-за содержания этого документа", - приводятся его слова в сообщении.

Он также отметил необходимость поиска переходного механизма внедрения ЕСИТС.

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В свою очередь член ВСП Андрей Овсиенко отметил важность поэтапного внедрения ЕСИТС с учетом технических возможностей судебной системы.

Кроме этого, эксперты отметили необходимость согласования проекта положений о ЕСИТС с требованиями процессуальных кодексов, а также необходимость обучения сотрудников судов пользованию системой.

Как сообщалось, Государственная судебная администрация Украины планирует с 1 марта 2019 года начать эксплуатацию системы ЕСИТС. ЕСИТС будет состоять из следующих подсистем: единый контакт-центр судебной власти Украины, единая подсистема управления финансово-хозяйственными процессами, официальный электронный адрес, веб-портал "Судебная власть Украины", единый госреестр судебных решений, подсистема "Электронный суд", модуль "Автоматизированное распределение" и модуль "Судебная статистика".

С 1 января 2019 года ЕСИТС работает в тестовом режиме.