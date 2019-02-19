Рассмотрение дела Небесной сотни затянется как минимум на год, - Ирина Луценко

Такое мнение высказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"5-летний срок, который был целенаправленно и серьезно использован, и сосредоточен Генеральной прокуратурой в расследовании этих преступлений, собственно, на 5-летие Майдана дошел уже до логического завершения. Эксперименты завершены, дело полностью определено и оно может передаваться уже в украинский суд. Виновные установлены, заказчики установлены", – сказала Луценко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Они тоже жертвы. Среди Небесной Сотни есть и 18 милиционеров, - Луценко

Она напомнила, что дело касается около 1,5 тыс. потерпевших, которые нуждаются в "сотнях, а то и тысячах экспертиз, тысячах или десятках тысяч допросов". "Такие дела в других странах расследуются десятки лет", – отметила Луценко.

"Дело по Януковичу, который отдавал приказы бить наших студентов, убивать Небесную сотню, также уже доведено до логического завершения так же, как и завершено расследование по другим преступникам, связанным с убитой Небесной сотней на Майдане", – добавила она.

Также на Цензор.НЕТ: Акция памяти Небесной сотни прошла в Киеве – лепестки роз покрыли места, где пролилась кровь Героев

По мнению Луценко, рассмотрение дела Небесной сотни затянется как минимум на год.