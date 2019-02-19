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19.02.19 15:23

Рассмотрение дела Небесной сотни затянется как минимум на год, - Ирина Луценко

Дело касается 1,5 тысяч потерпевших, по нему необходимо провести тысячи экспертиз, десятки тысяч допросов. В других странах такие дела расследуют десятки лет.

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Такое мнение высказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"5-летний срок, который был целенаправленно и серьезно использован, и сосредоточен Генеральной прокуратурой в расследовании этих преступлений, собственно, на 5-летие Майдана дошел уже до логического завершения. Эксперименты завершены, дело полностью определено и оно может передаваться уже в украинский суд. Виновные установлены, заказчики установлены", – сказала Луценко.

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Она напомнила, что дело касается около 1,5 тыс. потерпевших, которые нуждаются в "сотнях, а то и тысячах экспертиз, тысячах или десятках тысяч допросов". "Такие дела в других странах расследуются десятки лет", – отметила Луценко.

"Дело по Януковичу, который отдавал приказы бить наших студентов, убивать Небесную сотню, также уже доведено до логического завершения так же, как и завершено расследование по другим преступникам, связанным с убитой Небесной сотней на Майдане", – добавила она.

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По мнению Луценко, рассмотрение дела Небесной сотни затянется как минимум на год.

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