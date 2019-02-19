Кровавое ДТП в Харькове: Зайцева признала свою вину и готова понести наказание

Она признала все инкриминируемые ей пункты нарушений ПДД, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиапорт".

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"Я признаю все пункты нарушений ПДД, которые мне инкриминируются в обвинительном акте. Я чувствую свою вину. Конечно, я никогда не сяду больше за руль, об этом не может быть и речи. Я действительно искренне раскаиваюсь, именно поэтому я признаю все иски. Я буду стараться с семьей погасить их в меру своих возможностей. Я готова отвечать и нести наказание, которое мне назначит суд. У меня все, спасибо", - сказала фигурантка ДТП Зайцева.

Сейчас в прениях выступает ее защита.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.